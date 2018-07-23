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Ученые выявили механизмы, влияющие на воспоминания

Новые исследования Университета Калифорнии показывают, что опыт меняет способ, благодаря которому нейроны становятся пластичными и формирует новые воспоминания.

Ученые выявили механизмы, влияющие на воспоминания


«Наш главный вопрос заключался в том, как опыт влияет на обучение мозга» - сказал Брайан Вилтген, доцент кафедры психологии UC и Центра неврологии.

Десятилетия исследований с лабораторными грызунами показали, что белок, называемый NMDA-рецептором, найденный при соединении между нервными клетками, необходим для формирования новых воспоминаний. Если тренировать у мышей простые задачи, можно помешать им учиться, предоставив им лекарство, блокирующее NMDA-рецептор.

Ученые использовали простую процедуру обучения, называемую «контекстуальный страх». Мышей помещали в новую среду и через несколько минут воздействовали на их мягкие ступни через электрифицированные решетки на полу. Аналогия примерно такая же, как установка языка на батарею. Шок поразил мышей, и в результате они научились бояться нового контекста. В соответствии с другими работами, выполненными у лабораторных мышей, они обнаружили, что если рецепторы NMDA были заблокированы, на следующий день животные не помнили прошлый опыт.

Чтобы понять, как действуют в подобных условиях уже опытные животные, исследователи обучили мышей, которые ранее подвергались обучению страху, но в другой среде. Когда этих животных обучали в новом контексте, они могли разработать ответ, даже когда NMDA-рецепторы были заблокированы.

«Это говорит о том, что опытные животные формируют воспоминания, используя разные механизмы пластичности в отличие от неопытных» - сказал Вилтген. Другими словами, способ формирования новых нейронов зависит от их предшествующей истории, явления, называемого метапластичностью.

Животные формируют воспоминания, создавая и укрепляя связи между сетями нейронов. Гипотеза Вильтгена заключалась в том, что, если существующая сеть была вновь активирована, она могла бы создавать связи по-новому.

Эти исследования дают представление о том, как новый опыт интегрируется с установленными воспоминаниями.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:11
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