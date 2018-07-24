Ученые выяснили, что жизнь на Луне была 4 миллиарда лет назад

Учёные обнаружили, что Луна была когда-то обитаемой. Исследователи установили, что живые организмы на Луне обитали в момент её создания, приблизительно 4 миллиарда лет назад. Научные деятели заявили, что на Луне раньше существовали водные бассейны. Там обитали одноклеточные организмы. Исследователи считают, что в случае существования на сегодняшний день на Луне значительной атмосферы и жидкой воды, современные астронавты давно бы смогли уже обнаружить жизнь на земном спутнике.При этом Луна могла временно быть пригодной для того, чтобы на ней смог существовать непосредственно человек. Учёные опирались на результаты проведённых недавних космических миссий, на анализ образцов взятых лунных пород/почвы. Они доказывают, что лунная поверхность была не всегда такой сухой, как это считалось раньше.