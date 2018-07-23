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После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак рассказала подписчикам о «жутком тупике» в ее жизни

Несколько дней назад бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак разместила на своей странице в соцсети Instagram большой пост, в котором решила пофилософствовать на тему о жизненном выборе, на примере фильмов ужасов.

Она рассказала, что в подростковом возрасте очень любила смотреть хорроры, особенно в те моменты, когда все происходящее на экране полностью противоречило ее личной логике. В частности, ее удивляло поведение главных героев, которые при появлении какой-либо опасности не зовут на помощь, а самостоятельно идут проверять источник беспокойства.

После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак рассказала подписчикам о «жутком тупике» в ее жизни

И только когда она выросла, поняла, что все эти фильмы ужасов архитипично повторяют поведение вполне взрослых и здравомыслящих людей.

«Человек всегда имеет Свободу Воли, Выбор. Мы открываем сотни дверей в нашей жизни -как наш сознательный выбор. Карьеру, семью, любовь, принципы. Иногда ошибаемся дверью и идем дальше. И это нормально, это жизнь», - считает Ксения.

По ее словам, именно ошибки учат человека как можно быстрее находить «правильные» двери, опираясь не только на чутье, но и уже на такие признаки как качество дерева или свет из замочной скважины.

После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак рассказала подписчикам о «жутком тупике» в ее жизни

Однако, по мнению Собчак, люди устроены так, что несмотря на положительные моменты в их жизни, видя перед собой дверь, за которой абсолютно точно их не ждет ничего хорошего, и которая никуда не ведет, они в нее входят.

Она отметила, что только возраст и опыт может научить человека равнодушно проходить мимо таких «плохих» дверей, не открывать их, даже если от нее исходит приятный свет и манящий голос.

После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак рассказала подписчикам о «жутком тупике» в ее жизни

Какая именно ситуация сподвигла Ксению на написание подобного поста неизвестно. Но многие подписчики решили, что на нее очень сильно повлияло чересчур откровенное интервью мужа, в котором он посетовал на жизнь с ней.

Напомним, что несколько дней назад Максим Виторган сообщил, что очень редко видится с женой и мало времени проводит с ней вместе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15
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