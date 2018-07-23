После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак рассказала подписчикам о «жутком тупике» в ее жизни

«Человек всегда имеет Свободу Воли, Выбор. Мы открываем сотни дверей в нашей жизни -как наш сознательный выбор. Карьеру, семью, любовь, принципы. Иногда ошибаемся дверью и идем дальше. И это нормально, это жизнь», - считает Ксения.

Она рассказала, что в подростковом возрасте очень любила смотреть хорроры, особенно в те моменты, когда все происходящее на экране полностью противоречило ее личной логике. В частности, ее удивляло поведение главных героев, которые при появлении какой-либо опасности не зовут на помощь, а самостоятельно идут проверять источник беспокойства.И только когда она выросла, поняла, что все эти фильмы ужасов архитипично повторяют поведение вполне взрослых и здравомыслящих людей.По ее словам, именно ошибки учат человека как можно быстрее находить «правильные» двери, опираясь не только на чутье, но и уже на такие признаки как качество дерева или свет из замочной скважины.Однако, по мнению Собчак, люди устроены так, что несмотря на положительные моменты в их жизни, видя перед собой дверь, за которой абсолютно точно их не ждет ничего хорошего, и которая никуда не ведет, они в нее входят.Она отметила, что только возраст и опыт может научить человека равнодушно проходить мимо таких «плохих» дверей, не открывать их, даже если от нее исходит приятный свет и манящий голос.Какая именно ситуация сподвигла Ксению на написание подобного поста неизвестно. Но многие подписчики решили, что на нее очень сильно повлияло чересчур откровенное интервью мужа, в котором он посетовал на жизнь с ней.Напомним, что несколько дней назад Максим Виторган сообщил, что очень редко видится с женой и мало времени проводит с ней вместе.