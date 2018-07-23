Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 20 Июл 2018 в 2:53 PDT

В последнее время фанаты пристально следят за страницей Виктории Бони, на одной из последних фотографий звезды они рассмотрели её беременный живот. В комментариях к снимку, где девушка позирует в купальнике, позируя слегка повернувшись, поклонники начали спорить, почему Виктория выбрала такой ракурс, в результате пришли к выводу, что она беременна.Позднее телеведущая, сама подогрела слухи о своём интересном положении, устроив поклонникам опрос, зачем она планирует поездку в Монако. Фанаты практически единогласно ответили – за тестом на беременность. В настоящее время у Виктории Бони роман с бизнесменом Пьером Андюраном, которого она представила своей семье и даже бывшему мужу.