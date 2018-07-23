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Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот

Телеведущую Викторию Боню поклонники заподозрили в беременности, в скором времени звезда может выйти замуж за нефтяного магната. В том случае, если догадки подтвердятся, то свадьба может состояться, раньше, чем планировалось.

Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот


В последнее время фанаты пристально следят за страницей Виктории Бони, на одной из последних фотографий звезды они рассмотрели её беременный живот. В комментариях к снимку, где девушка позирует в купальнике, позируя слегка повернувшись, поклонники начали спорить, почему Виктория выбрала такой ракурс, в результате пришли к выводу, что она беременна.

Позднее телеведущая, сама подогрела слухи о своём интересном положении, устроив поклонникам опрос, зачем она планирует поездку в Монако. Фанаты практически единогласно ответили – за тестом на беременность. В настоящее время у Виктории Бони роман с бизнесменом Пьером Андюраном, которого она представила своей семье и даже бывшему мужу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:50
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