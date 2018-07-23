Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян

Скотт Уорринг, являющийся экспертом по пришельцам, поделился очередным своим изысканием. В ходе просмотра карты Google, где значилась очень детально переданная карта поверхности Красной планеты, уфолог обнаружил странное изображение. В одном из марсианских кратеров Уорринг сначала рассмотрел едва отчётливое лицо. Дальше при более внимательном изучении уфолог смог увидеть четыре крупных портрета. По мнению эксперта, лица пришельцев слиты в единое целое. Наскальная картина передаёт в данном случае единство инопланетян либо даже представителей четырёх разных рас. Уорринг это объясняет достижением пришельцами более высокого уровня мышления, чем у людей.Уфолог также поделился точными координатами марсианского кратера в рамках карты Google (41° 2'56.91"N 80° 4'11.62"W).