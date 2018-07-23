АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян

В кратере на поверхности Марса уфологи обнаружили изображения четырёх лиц представителей внеземной цивилизации. Находку отнесли к области так называемого высокого искусства пришельцев.

Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян


Скотт Уорринг, являющийся экспертом по пришельцам, поделился очередным своим изысканием. В ходе просмотра карты Google, где значилась очень детально переданная карта поверхности Красной планеты, уфолог обнаружил странное изображение. В одном из марсианских кратеров Уорринг сначала рассмотрел едва отчётливое лицо. Дальше при более внимательном изучении уфолог смог увидеть четыре крупных портрета. По мнению эксперта, лица пришельцев слиты в единое целое. Наскальная картина передаёт в данном случае единство инопланетян либо даже представителей четырёх разных рас. Уорринг это объясняет достижением пришельцами более высокого уровня мышления, чем у людей.

Уфолог также поделился точными координатами марсианского кратера в рамках карты Google (41° 2'56.91"N 80° 4'11.62"W).
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют
Эксперты назвали средний срок владения авто в
Скорость капсулы Илона Маска достигла рекордных
Учёные: ИИ откроет новые химические элементы
Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян
Сергей Шнуров закрутил роман с подругой
Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот
В Сеть попали спецификации процессора Kirin 980
Светящийся НЛО над озером попал на видео в
Фанаты выступили против съемок постаревшего
Ученые смогли остановить старение
Продажи седана Honda Inspire нового поколения в
Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное
В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп
Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ
Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату
При виде камер Борис Моисеев разозлился и начал
Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант
Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из
Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с
Полину Гагарину раскритиковали за похвалу Собянина
Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия
Ким Кардашьян высмеяли поклонники за неумелый
Наталья Рудова опубликовала интимное видео из
После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак
Диетологи рассказали о времени и продуктах для
Целлюлит Ольги Рапунцель показали крупным планом
Переводчик Google начал предсказывать конец света
Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной
Просмотреть все новости