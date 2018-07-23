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В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп пропавшей накануне девочки

Тело пятилетней девочки, пропавшей перед этим с детской площадки, было найдено в брошенной кем-то спортивной сумке.

В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп пропавшей накануне девочки


Вчера малышка со своей бабушкой вышли во двор многоэтажки. Женщина отлучилась в магазин, расположенный поблизости от площадки для детей, а внучку оставила там поиграть. Пенсионерка не боялась: во дворе были и взрослые, и дети.

Примерно через 20 минут, вернувшись из магазина, бабушка внучку на площадке не нашла. Также найти ее не удалось ни во дворе, ни в окрестностях. После звонка в полицию девочку уже искали и правоохранители, и волонтеры. Поиски в Серпухове не прекращались даже ночью.

Ранним утром в понедельник полицейский со служебной собакой вблизи от железной дороги обнаружили страшную находку: в брошенной спортивной сумке находилось тело малышки. Кстати, это место совсем недалеко от дома родителей ребенка и накануне здесь проходили искавшие ее люди, но тогда сумки не было.

В настоящее время по факту убийства малолетней открыто уголовное производство. Правоохранители не исключают, что результаты экспертизы могут добавить в квалификацию преступления еще дополнительные статьи.

Усилия полиции направлены на установления личности преступника. Очевидцы среди соседей пострадавшей семьи утверждают, что приблизительно в то время, как пропала девочка, во дворе заметили незнакомца.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:40
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