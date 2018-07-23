Продажи седана Honda Inspire нового поколения в КНР стартуют в октябре

Версия Honda Inspire новой генерации расценивается в виде перелицованной модели Accord. Седан Inspire для внутреннего рынка выпускался в период 1989 – 2012 г.г. Теперь данное авто будут продавать в Китае. Начало китайских реализаций новой версии запланировали на октябрь этого года. Honda Inspire от Accord отличается другой решеткой радиатора, бамперами. Модель наделили пересмотренными задними фонарями. Габариты новой версии - 4910х1862х1450 мм. Размер колесной базы - 2830 мм. Версия Inspire станет на конвейер соединённого предприятия Dongfeng, а также Honda. Авто оснащается мотором 1.5 на 194 л.с. с турбонаддувом. Двигатель будет работать с шестискоростной МКПП либо бесступенчатым вариатором.Десятое поколение версии Accord в стандартной сборке в Китае предлагают за 1,59 млн руб. «Топовая» вариация авто реализуется за 2,62 млн руб.