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Переводчик Google начал предсказывать конец света

Переводчик Google выдает загадочные предзнаменования о конце света, если с его помощью переводить простые фразы с редких языков на английский. Эту странность заметили пользователи портала Reddit.

Переводчик Google начал предсказывать конец света

Любознательные интернет-пользователи 19 раз ввели слово «dog» и попросили сервис перевести его с языка маори. К изумлению шокированной публики, Google-переводчик заявил, что «часы Судного дня показывают, что до конца света осталось ждать три минуты. Люди и драматические события, во времена которых мы живем, говорят о приближении апокалипсиса и о втором пришествии Иисуса».

Если это же слов переводить с языка маори на русский, получается аналогичный текст.

Далее кто-то решил проверить на наличие подтекстов сочетание букв ag. Оказалось, что после 25-кратного введения их в поле переводчика, ответ звучит следующим образом: «Поскольку имя Господа написано на иврите, оно соответствует языку еврейской нации».

Народ вошел в азарт и начал искать скрытый смысл в самых разных буквенных и словесных сочетаниях. Например, кто-то догадался спросить имя Google-переводчика, разбив фразу на пробелы через две буквы. При переводе с сомалийского на английский сервис выдал обещание, что «в конце дня вы сможете встретиться со мной».
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:00
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