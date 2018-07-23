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Опубликованы первые снимки предсерийного образца грузовика КАМАЗ с кабиной К5

«КАМАЗ» собирается наладить в сентябре производство версии КАМАЗ-54901. Авто получит новую кабину К5. В Сети выложили фото предсерийного прототипа.

Опубликованы первые снимки предсерийного образца грузовика КАМАЗ с кабиной К5


Концепт КАМАЗ-54901 был показан в прошлом году. В новинке полностью пересмотрели конструкцию. Её в основном унифицировали с кабиной версии Mercedes-Benz Actros. Унификация затронула только конструкцию. При этом дизайн создавали с нуля. На снимках запечатлено полностью не собранное авто, выполняющее функцию макета непосредственно для отработки сборочного процесса. Дверь имеет табличку «не закрывать». Разработкой дизайна авто занимались специалисты Daimler. Список оснащения включает мультимедийную систему с десятидюймовым экраном. На снимках просматриваются некоторые отличия от прототипа. Товарный образец получил другие фары. На решётке радиатора появились серебристые полоски.

Сейчас продолжается подготовка КАМАЗ-54901 к производству в рамках нового предприятия «ДК Рус». При этом ожидаемый объём производства автомобильных кабин составляет в год - 55 000 единиц. Часть из них будут поставляться для Mercedes-Benz Actros.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:00
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