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Организаторы утвердили имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио

Организаторами Олимпиады-2020, которую проведут в Токио, утверждены имена талисманов, символизирующих событие и названных - Сомэйти и Мирайтова. Информация с официального веб-сайта оргкомитета.

Как отмечается в сообщении, выбор названий прошел по итогам голосования, проводимого с декабря 2017-го по февраль 2018 года. Участвовали ученики младших классов из японских школ, причем не только по всей Стране восходящего Солнца, но так же и из-за рубежа. В итоге - Мирайтова и Сомэйти послужат в роли официальных амбассадоров предстоящих Олимпиады и Паралимпиады.
Организаторы утвердили имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио


Так же отмечается, что один талисман отличается двойным именем, здесь есть слова - «това» (вечность) и «мирай» (будущее). При проведении Игр-2020, многими выражена уверенность, что каждый человек будет наполнен чувством счастливого будущего и надеждами в своем сердце. Вторым талисманом – Сомэйти, имя получено, как производное сорта сакуры Сомэйёсино, которая произрастает на территории префектуры Нара.

Название так же созвучно с одним из сортов королевской вишни. Стоит учитывать и схожесть с английской фразой «so mighty», звучащей в переводе, как «настолько могущественный». Окрас Сомэйти соответствует цветам сакуры, олицетворяя этим сердце Японии и потрясающие способности паралимпийских атлетов.
 
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Общество / Спорт
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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