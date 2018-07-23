Организаторы утвердили имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио

Как отмечается в сообщении, выбор названий прошел по итогам голосования, проводимого с декабря 2017-го по февраль 2018 года. Участвовали ученики младших классов из японских школ, причем не только по всей Стране восходящего Солнца, но так же и из-за рубежа. В итоге - Мирайтова и Сомэйти послужат в роли официальных амбассадоров предстоящих Олимпиады и Паралимпиады.Так же отмечается, что один талисман отличается двойным именем, здесь есть слова - «това» (вечность) и «мирай» (будущее). При проведении Игр-2020, многими выражена уверенность, что каждый человек будет наполнен чувством счастливого будущего и надеждами в своем сердце. Вторым талисманом – Сомэйти, имя получено, как производное сорта сакуры Сомэйёсино, которая произрастает на территории префектуры Нара.Название так же созвучно с одним из сортов королевской вишни. Стоит учитывать и схожесть с английской фразой «so mighty», звучащей в переводе, как «настолько могущественный». Окрас Сомэйти соответствует цветам сакуры, олицетворяя этим сердце Японии и потрясающие способности паралимпийских атлетов.