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Американский водитель запечатлел на камеру полет огненной летающей тарелки

Американский водитель запечатлел на камеру полет огненной летающей тарелки. Он был поражен невиданным зрелищем и опубликовал видео в сетях.

Американский водитель запечатлел на камеру полет огненной летающей тарелки


Мужчина заметил объект над морем, когда ехал домой после смены. Он был поражен невероятной скоростью НЛО, оставляющего после себя длинный хвост. Свидетель события наблюдал за движениями внеземного корабля, после чего решил показать материалы специалистам.



Американец сначала подумал, что это был обычный метеорит. Потом он заметил, что аппарат движется без шума, а также не похож на обычный воздушный транспорт.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:25
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