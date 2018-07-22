Анжелика Варум рассказала о жизни Леонида Агутина во время интервью для журналистов

Леонид Агутин считает маму самым главным человеком в его жизни, потому что она научила его любить музыку и до сих пор поддерживает в трудные минуты. Женщина подарила сыну книгу, посвященную его судьбе, но певец не согласился отлынивать от армии, когда был молодым человеком. Он не любит вспоминать это время, хотя через 20 лет стал вспоминать о драках и плохом питании солдат.Тогда они охотились на лосей, чтобы иметь запасы мяса, но через некоторое время исполнитель уже задумывался о пользе вегетарианства. Знаменитость имеет наследницу Полину, а также у него есть вторая дочь Елизавета, рожденная в новом браке. Девушка тоже решила стать музыкантом и уже имеют свою группу.