Samsung готовит устройство для зарядки двух девайсов одновременно

Речь идет об устройстве Samsung Wireless Charger Duo. Совсем недавно в сет Интернет было опубликовано изображение с коробкой от гаджета.Известный сетевой инсайдер Роланд Квандат утверждает, что Wireless Charger Duo будет рассчитано на одновременную зарядку Galaxy Note 9, и Galaxy Watch. Кроме указанных девайсов подойдут любые другие, которые имеют встроенную технологию беспроводной зарядки Qi.По предварительным данным, стоимость Samsung Wireless Charger Duo со стандартом беспроводной зарядки Qi составит 75 долларов.