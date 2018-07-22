Samsung готовит устройство для зарядки двух девайсов одновременно
В скором времени компания Samsung официально представит смартфон Galaxy Note 9, а также смарт-часы Galaxy Watch. Кроме них будет продемонстрировано устройство, с помощью которого пользователь сможет заряжать сразу два девайса одновременно еще и беспроводным путем.
Речь идет об устройстве Samsung Wireless Charger Duo. Совсем недавно в сет Интернет было опубликовано изображение с коробкой от гаджета.
Известный сетевой инсайдер Роланд Квандат утверждает, что Wireless Charger Duo будет рассчитано на одновременную зарядку Galaxy Note 9, и Galaxy Watch. Кроме указанных девайсов подойдут любые другие, которые имеют встроенную технологию беспроводной зарядки Qi.
По предварительным данным, стоимость Samsung Wireless Charger Duo со стандартом беспроводной зарядки Qi составит 75 долларов.
Речь идет об устройстве Samsung Wireless Charger Duo. Совсем недавно в сет Интернет было опубликовано изображение с коробкой от гаджета.
Известный сетевой инсайдер Роланд Квандат утверждает, что Wireless Charger Duo будет рассчитано на одновременную зарядку Galaxy Note 9, и Galaxy Watch. Кроме указанных девайсов подойдут любые другие, которые имеют встроенную технологию беспроводной зарядки Qi.
По предварительным данным, стоимость Samsung Wireless Charger Duo со стандартом беспроводной зарядки Qi составит 75 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:15