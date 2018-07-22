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Ученые открыли новый объект после изучения астероида Рюйгу

Японские сотрудники ЕКА открыли новый объект после изучения астероида Рюйгу. Он был замечен “Хабаюсом-2” во время приближения к небесному телу.

Пока ученые не могут выяснить параметры странного астероида, относящегося к классу “вращающийся темный”. Однако новый планетоид может помочь им ускорить процессы, связанные с миссией Hera. Запуск станции состоится после 2030 г.

Ученые открыли новый объект после изучения астероида Рюйгу


Она будет искать редкие астероиды, а также рассматривать варианты решений для защиты Земли от ударов космических объектов. Пока многие ученые рассматривают версию о таком конце света для человечества реальностью, потому что часто фиксируют опасные тела, пролетающие рядом с планетой.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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