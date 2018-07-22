Ученые открыли новый объект после изучения астероида Рюйгу

Пока ученые не могут выяснить параметры странного астероида, относящегося к классу “вращающийся темный”. Однако новый планетоид может помочь им ускорить процессы, связанные с миссией Hera. Запуск станции состоится после 2030 г.Она будет искать редкие астероиды, а также рассматривать варианты решений для защиты Земли от ударов космических объектов. Пока многие ученые рассматривают версию о таком конце света для человечества реальностью, потому что часто фиксируют опасные тела, пролетающие рядом с планетой.