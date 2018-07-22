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Двоих украинцев осудили на 360 лет колонии в Греции

Двоих граждан Украины осудили на 360 лет колонии, по 180 лет на каждого. Такой внушительный срок был вынесен греческим правосудием за перевозку мигрантов-нелегалов, как сообщил осведомленный источник в прокуратуре города Пирей.

Двоих украинцев осудили на 360 лет колонии в Греции

Первоначально морякам Сергею Шваюку и Петру Литвинчуку грозило по 630 лет заключения. Прокуроры настаивали на максимальном сроке наказания ввиду того, что они обвинялись сразу в нескольких преступлениях.

По итогам судебных разбирательств Шваюк и Литвинчук были признаны виновными по ряду пунктов. Им вменяется незаконное пересечение границ Евросоюза, создание опасности для человеческих жизней из-за перегруза яхты и отсутствия спасательных средств, а также отсутствие необходимых документов на управление судном.

В греческом суде принято за каждого мигранта увеличивать срок заключения на 10-15 лет. А поскольку на борту кроме украинцев находились 63 человека, то обоим угрожал тюремный срок минимум в 630 лет.

В окончательном вердикте судьи остановились на сроке в 180 лет для каждого нарушителя, констатировали адвокаты.
 
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Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:30
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