Анастасия Волочкова удивила поклонников фото с новым мужчиной

Звезда не стала называть имя возлюбленного, зато подробно описала свои королевские апартаменты и любимую террасу, отметив, что тут будет проходить семейный фестиваль. Затем Анастасия Волочкова пожелала всем счастья, а подписчики сразу заметили высокий рост смуглого избранника, который мог делать провокационные сюжеты артистки.Пользователи сетей стали обсуждать такие события, а некоторые лица предположили, что знаменитость могла позировать рядом с сотрудником отеля. Они назвали пару удивительной, отметив, что артистка пользуется популярностью у сильного пола.