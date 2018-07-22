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Компьютерная томография может спровоцировать риски развития рака головного мозга

Результаты исследований опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Информация указывает на то, что спровоцировать возникновение рака можно высокоточной диагностикой. Причем наибольший риск проявления злокачественных образований отмечен при исследовании маленьких пациентов.

С помощью компьютерной томографии врачи уже 20 лет могут точно определяют уровень состояния здоровья человека. Только данная процедура сопровождается повышенной дозой радиации. Голландскими учеными проанализирована взаимосвязь между проявлениями у людей лейкемии, она же опухоль головного мозга и процедурами облучения, в ходе проведения томографии в детстве.
Компьютерная томография может спровоцировать риски развития рака головного мозга


Как показали результаты, страдающая от новообразований различного типа группа людей, составила на 50% больше, чем этого можно было ожидать. При этом связи между проведением томографии и лейкемией не обнаружено, по причине слабой интенсивности облучения костного мозга. Специалисты продолжают исследования.

Ученые уже ищут подтверждение, что у членов фокус-группы не было предрасположенности к возникновению рака, а так же они не проходили процедуры облучения именно по этой причине. Полученные выводы необходимо принять во внимание. Ученые рекомендуют проводить компьютерную томографию в детском возрасте, только в тех случаях, когда остальные методы обследований уже проведены и для пациента однозначно необходима компьютерная томография.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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