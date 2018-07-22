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Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под действием света полимера

Ученые создали состав первого полимерного материала, физические свойства и структура которого поддается изменениям, информация из сообщений в журнале Nature.

Полимеры меняют свои физические свойства только один раз, при их создании, сформированные таким образом молекулярные цепочки, как и свойства итоговых материалов, в последствии уже не меняются. Инженером Юйвей Гу (Yuwei Gu) Массачусетского технологического института, совместно с коллегами, создана структура первого полимера, который может изменять свои физические свойства.

Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под действием света полимера


Полимер, созданный учеными, меняется после воздействия света, застывает он под ультрафиолетом, а мягким становится после попадания света зеленой лампы. Название подобные вещества получили, как полимерные металлоорганические координационные соединения.

Отмечается, что после проведенных циклов затвердевания и размягчения образцы пока рассыпаются, но как считает Гу, специалистами будут преодолены и эти проблемы. Полученный материал можно будет легко перерабатывать, а так же чинить. Помимо прочего, новая структура продлит срок службы пластика.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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