Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под действием света полимера

Полимеры меняют свои физические свойства только один раз, при их создании, сформированные таким образом молекулярные цепочки, как и свойства итоговых материалов, в последствии уже не меняются. Инженером Юйвей Гу (Yuwei Gu) Массачусетского технологического института, совместно с коллегами, создана структура первого полимера, который может изменять свои физические свойства.Полимер, созданный учеными, меняется после воздействия света, застывает он под ультрафиолетом, а мягким становится после попадания света зеленой лампы. Название подобные вещества получили, как полимерные металлоорганические координационные соединения.Отмечается, что после проведенных циклов затвердевания и размягчения образцы пока рассыпаются, но как считает Гу, специалистами будут преодолены и эти проблемы. Полученный материал можно будет легко перерабатывать, а так же чинить. Помимо прочего, новая структура продлит срок службы пластика.