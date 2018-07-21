Ксению Собчак в белых туфлях на крыше хейтеры назвали «старухой Шапокляк»

«Не бойтесь выходить на улицу в белой обуви. Когда это делать еще, если не летом? Просто ходить надо по правильным местам и не искать себе приключения во всяких подворотнях», - написала она.

Однако несколько дней назад знаменитость разместила снимок, на котором она в синем платье в горошек и белых туфлях позировала на крыше московского ЦУМа и мило улыбалась.Многим показалось, что фотография получилась крайне позитивным, а Ксения на ней выглядит «настоящей и живой».Тем не менее, недоброжелатели все же отметили, что Собчак хоть и не позирует своих привычных «колхозных» нарядов, не рассказывает о политике и не пропагандирует феминизм, все равно не нравится им, а на снимке вызывает ассоциации со «старухой Шапокляк» из известного советского мультика.Однако недовольных пользователей под этим постом было настолько мало, что их комментарии «тонули» в приятных словах, адресованных теледиве от других подписчиков.