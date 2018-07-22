Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный экспонат

Таким образом, музей космонавтики Циолковского, являющийся государственным достоянием, пополнился уникальным выставочным предметом.Стоит отметить, что двигатель РД-253 является первой жидкостной реактивной установкой, которую начали разрабатывать с 1961 года. Тогда проектом руководил инженер Глушко Валентин Петрович. Данная система работает по закрытому циклу и использует в качестве дополнительных элементов азотный тетраоксид и горючий гептил.Сообщается, что уже в 1963 году разработчики завершили исследования по этому двигателю и спустя два года совершили первый успешный запуск ракеты, оснащенной этой силовой установкой.