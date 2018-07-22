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Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный экспонат

Калужский музей космонавтики обзавелся новым экспонатом, который теперь будет находиться там постоянно. Речь идет о ракетном двигателе РД-253. Известно, что силовая установка является частью первой ступени ракеты-носителя «Протон».

Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный экспонат


Таким образом, музей космонавтики Циолковского, являющийся государственным достоянием, пополнился уникальным выставочным предметом.
Стоит отметить, что двигатель РД-253 является первой жидкостной реактивной установкой, которую начали разрабатывать с 1961 года. Тогда проектом руководил инженер Глушко Валентин Петрович. Данная система работает по закрытому циклу и использует в качестве дополнительных элементов азотный тетраоксид и горючий гептил.

Сообщается, что уже в 1963 году разработчики завершили исследования по этому двигателю и спустя два года совершили первый успешный запуск ракеты, оснащенной этой силовой установкой.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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