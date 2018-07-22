Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный экспонат
Калужский музей космонавтики обзавелся новым экспонатом, который теперь будет находиться там постоянно. Речь идет о ракетном двигателе РД-253. Известно, что силовая установка является частью первой ступени ракеты-носителя «Протон».
Таким образом, музей космонавтики Циолковского, являющийся государственным достоянием, пополнился уникальным выставочным предметом. Стоит отметить, что двигатель РД-253 является первой жидкостной реактивной установкой, которую начали разрабатывать с 1961 года. Тогда проектом руководил инженер Глушко Валентин Петрович. Данная система работает по закрытому циклу и использует в качестве дополнительных элементов азотный тетраоксид и горючий гептил.
Сообщается, что уже в 1963 году разработчики завершили исследования по этому двигателю и спустя два года совершили первый успешный запуск ракеты, оснащенной этой силовой установкой.