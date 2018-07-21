Свидетель события из Аризоны запечатлел на камеру большое количество НЛО

Мужчина вместе с детьми ехал в Сауариту, обратив внимание на странное свечение в небе среди белого дня. Потом американец заметил объекты, которые сначала принял за самолеты. Потом он решил немного понаблюдать за ними и изменил свое мнение.НЛО в виде сверкающих огней, решили быстро выстроиться в треугольник, после чего стали показывать в воздухе различные геометрические фигуры. Ошеломленный таким зрелищем человек сразу подумал о вторжении пришельцев, прибывших в штат для своих целей.