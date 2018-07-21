По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в Турции стали самыми провальными

«Ни слова не слышно. В зале пищит одна деваха. Оля как всегда под чем-то насилует микрофон)», «Нет голоса так хоть двигаться научилась бы...деревянная», «Когда же ты научишься петь? Бездарщина!», «Ужас! как всегда ни одного слова не разобрать», «Вообще не понять, что поёт, только музыку слышно. Как может, это нравиться кому-то?», - писали они в комментариях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Июл 2018 в 3:16 PDT

Так, последние несколько дней знаменитость провела в Турции, где дала 2 концерта, а о том, как они прошли, она показала в небольших видеороликах, которые потом обязательно попадут на ее канал в YouTube.Многие поклонники удивились от того, сколько человек за границей пришло посмотреть на их звезду, и поздравили Олю с отличным выступлением. Однако были и те, кто засыпал Бузову критикой.