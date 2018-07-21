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Эксперты создали уникальную технологию мгновенной зарядки iPhone

Австралийскими экспертами была создана уникальная технология, позволяющая мгновенно зарядить iPhone. Инновационная разработка принадлежит ученым из Университета Аделаиды и пока предназначена только для «яблочных» смартфонов.

Эксперты создали уникальную технологию мгновенной зарядки iPhone

Основой для уникальной разработки стали принципы быстрого перемещения заряженных частиц, о чем рассказал ведущий исследователь Джеймс Квах. По его словам, первоначально планировалось использовать мгновенную зарядку для квантовых батарей, но затем на первый план вышли потребности рядовых пользователей.

Устройство мгновенно зарядки, оснащенное особыми датчиками для получения энергии, должно стать заменой традиционным аккумуляторам.

Предполагается, что использоваться оно будет на девайсах с низким потреблением энергии. В настоящее время ноу-хау проходит многостороннюю проверку на безопасность и другие не менее важные факторы.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:30
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