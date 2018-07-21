Эксперты создали уникальную технологию мгновенной зарядки iPhone

Основой для уникальной разработки стали принципы быстрого перемещения заряженных частиц, о чем рассказал ведущий исследователь Джеймс Квах. По его словам, первоначально планировалось использовать мгновенную зарядку для квантовых батарей, но затем на первый план вышли потребности рядовых пользователей.Устройство мгновенно зарядки, оснащенное особыми датчиками для получения энергии, должно стать заменой традиционным аккумуляторам.Предполагается, что использоваться оно будет на девайсах с низким потреблением энергии. В настоящее время ноу-хау проходит многостороннюю проверку на безопасность и другие не менее важные факторы.