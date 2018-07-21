Назван ТОП-3 рамных внедорожников, ставших кроссоверами‍

Таким образом, компания Ford намерена окончательно отказаться от выпуска седанов на территории США, тем самым занимаясь производством пикапов и кроссоверов, которые здесь более актуальны. Однако нужно учитывать, что в отдельных случаях внедорожники все же видоизменяются в формат кроссовера. Аналогичный пример можно увидеть на модели Nissan Pathfinder, которая в версии 2013 года отказалась от признаков, свидетельствующих о принадлежности к внедорожникам.Подобный вариант прослеживается с ругим американским внедорожником Ford Explorer, который теперь по внешнему виду и своим параметрам более напоминает привычный автомобиль для города, а не для агрессивной езды вне проезжей части. Однако и корейский экземпляр Kia Sportage теперь полностью перевоплотился в компактный кроссовер, став более востребованным у клиентов по всему миру, имея все необходимые параметры.