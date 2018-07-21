Максим Галкин в новом видео показал вокальные способности наследника Гарри

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Июл 2018 в 1:49 PDT

Мальчик поет отрывки песен на разных языках, после чего его сестра Елизавета начинает комментировать события и сообщает ведущему, что она услышала весь репертуар брата. Затем девочка тоже решила показать свои танцевальные навыки в духе контемпорари. Максим Галкин отметил, что дети просто не могут представить свою жизнь без искусства, а ему так хочется видеть их вдали от сцены.Пользователи сетей позитивно оценили ролик, написав много лестных комплиментов в адрес малышей. Они восхищались их умом и способностями, а также считают, что ребята станут интересными личностями, когда вырастут.