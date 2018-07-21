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Максим Галкин в новом видео показал вокальные способности наследника Гарри

Максим Галкин в новом видео показал вокальные способности наследника Гарри. Он опубликовал сюжет в Instagram, вызвав радость со стороны поклонников.

Мальчик поет отрывки песен на разных языках, после чего его сестра Елизавета начинает комментировать события и сообщает ведущему, что она услышала весь репертуар брата. Затем девочка тоже решила показать свои танцевальные навыки в духе контемпорари. Максим Галкин отметил, что дети просто не могут представить свою жизнь без искусства, а ему так хочется видеть их вдали от сцены.

Максим Галкин в новом видео показал вокальные способности наследника Гарри


Пользователи сетей позитивно оценили ролик, написав много лестных комплиментов в адрес малышей. Они восхищались их умом и способностями, а также считают, что ребята станут интересными личностями, когда вырастут.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:59
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