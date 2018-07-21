Поклонники были в восторге от фото Светланы Ходченковой в купальнике

Подписчики давно заметили, что звезда после похудения изменилась в лучшую сторону, но при этом она продолжает заниматься спортом и показывает им великолепную фигуру. Новый сюжет в Instagram был посвящен пляжным нарядам Светланы Ходченковой, которая позировала перед камерой в шортах и бикини.Пользователи сетей написали много лестных комментариев в адрес знаменитости, назвав ее самой сексуальной и красивой женщиной. Сама артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, а потому не рассказала любопытным фанатам о своем спутнике во время поездки в Тбилиси.