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Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена и обвенчалась с избранником в Елоховском соборе

Журналисты узнали, что актриса вышла замуж за французского бизнесмена. Ирина Медведева обвенчалась с избранником Гийомом в Елоховском соборе.

Звезда не афиширует свою личную жизнь после развода с Русланом Алехно. Тогда многие поклонники думали, что пара возобновила отношения, но эти слухи оказались ложью. Знаменитость вместе с возлюбленным вышла в свет и была счастлива. Она планировала провести таинство в московском храме, покорившем ее своей красотой.

Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена и обвенчалась с избранником в Елоховском соборе


На свадьбе песни цыган сменились выступлением казаков, а Ирина Медведева отметила, что по французским обычаям обряд проходит на родине невесты. Поздравить молодоженов приехали 35 гостей со стороны супруга, а после завершения торжественной церемонии все пошли в ресторан, где насладились блюдами с русской кухни.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:36
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