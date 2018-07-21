Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена и обвенчалась с избранником в Елоховском соборе

Звезда не афиширует свою личную жизнь после развода с Русланом Алехно. Тогда многие поклонники думали, что пара возобновила отношения, но эти слухи оказались ложью. Знаменитость вместе с возлюбленным вышла в свет и была счастлива. Она планировала провести таинство в московском храме, покорившем ее своей красотой.На свадьбе песни цыган сменились выступлением казаков, а Ирина Медведева отметила, что по французским обычаям обряд проходит на родине невесты. Поздравить молодоженов приехали 35 гостей со стороны супруга, а после завершения торжественной церемонии все пошли в ресторан, где насладились блюдами с русской кухни.