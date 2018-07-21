Ольга Бузова лично наорала на обнаглевшего Александра Гобозова
На днях в тематической группе «Дом-2» в Instagram опубликовали анонс будущего эфира, в котором ведущая телестройки Ольга Бузова пытается перекричать обнаглевшего Александра Гобозова, чтобы поставить его на место.
Как известно, Саша Гобозов, что называется «хорошо устроился». Вернувшись в шоу Гобозов после нескольких попыток построить романтические отношения, остановил свой выбор на Ольге Жариковой, с которой он даже планирует свадьбу.
Однако этот факт никак не влияет на его отношения с бывшей супругой Алианой Устименко, которые сложно назвать просто дружбой.
Подобный «любовный треугольник» не понравился ведущим «Дом-2» и Гобозов вынужден был дать объяснение своему поведении, но выслушивать его оправдания не пожелала Ольга Бузова, и в итоге их общение свелось к попытке перекричать друг друга.
Популярной ведущей удалось закрыть рот Александру, правда сделала она это в грубой форме и пообещала ужесточить дисциплину на телестройке.
Как известно, Саша Гобозов, что называется «хорошо устроился». Вернувшись в шоу Гобозов после нескольких попыток построить романтические отношения, остановил свой выбор на Ольге Жариковой, с которой он даже планирует свадьбу.
Однако этот факт никак не влияет на его отношения с бывшей супругой Алианой Устименко, которые сложно назвать просто дружбой.
Подобный «любовный треугольник» не понравился ведущим «Дом-2» и Гобозов вынужден был дать объяснение своему поведении, но выслушивать его оправдания не пожелала Ольга Бузова, и в итоге их общение свелось к попытке перекричать друг друга.
Популярной ведущей удалось закрыть рот Александру, правда сделала она это в грубой форме и пообещала ужесточить дисциплину на телестройке.