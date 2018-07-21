Ольга Бузова лично наорала на обнаглевшего Александра Гобозова

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 20 Июл 2018 в 2:28 PDT

Как известно, Саша Гобозов, что называется «хорошо устроился». Вернувшись в шоу Гобозов после нескольких попыток построить романтические отношения, остановил свой выбор на Ольге Жариковой, с которой он даже планирует свадьбу.Однако этот факт никак не влияет на его отношения с бывшей супругой Алианой Устименко, которые сложно назвать просто дружбой.Подобный «любовный треугольник» не понравился ведущим «Дом-2» и Гобозов вынужден был дать объяснение своему поведении, но выслушивать его оправдания не пожелала Ольга Бузова, и в итоге их общение свелось к попытке перекричать друг друга.Популярной ведущей удалось закрыть рот Александру, правда сделала она это в грубой форме и пообещала ужесточить дисциплину на телестройке.