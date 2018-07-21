Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в первый класс в русскую школу в Турции

«Поведем в первый класс тут, но в русскую школу. Единственное, что все книги приходится везти из России. Сергей как раз должен купить в Москве, так как приобретать русские учебники тут достаточно дорого. Но местное образование хорошее», - заявила экс-участница прославленной телестройки «Дом-2».

«Артем сам свободно пишет, потому как его этому научили в садике. Ну а дальше вся группа из садика переходит в школу. Садик и школа находятся близко. Учительница забирает его и отводит на занятия, ставит ему правильное положение руки, учит английскому языку. Тема уже разговаривает, мне кажется, лучше, чем я», - рассказала Дарья Пынзарь преданным поклонникам.

Ни для кого не является секретом, что весной текущего года бывшие участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» задумались о том, чтобы переехать в Турцию. Парочке настолько сильно приглянулась солнечная Аланья на берегу Средиземного моря, что они в компании своих детей начали проводить в этом городке очень много времени, а потом и вовсе приобрели в нем недвижимость.Преданным поклонникам экс-звезд «Дома-2» известно, что в сентябре старшему сыну Дарьи и Сергея идти в первый класс. Как оказалось, супруги долгое время думали, что делать, возвращаться в Москву или остаться в теплой Турции. В результате парочка пришла к единому решению: 6-летний Артем начнет учиться за границей, тем более, что мальчик уже закончил местный детский садик.По словам Дарьи, ей очень нравиться то, как к учебному процессу подходят за рубежом. К примеру, в Аланье семейству не нужно будет тратить свое время и деньги на то, чтобы отвезти Артема в школу, так как за школьниками заезжает школьный автобус.Более того, блондинке очень нравиться то, что ее ребенок будет знать иностранные языки с самого детства. К слову, по рассказам Даши, уже сейчас она видит в своем старшем наследнике значительный прогресс.Как выяснилось, Дарья в Турции тоже не сидит без дела. Семейство Пынзарей открыло в Аланье свое агентство недвижимости и теперь помогает всем желающим подобрать себе жилье для аренды или покупки. На данный момент парочка решила, что будет жить на две страны – Россию и Турцию.