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Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в первый класс в русскую школу в Турции

Старший наследник знаменитого семейства Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в русскую школу на берегу Средиземного моря.

Ни для кого не является секретом, что весной текущего года бывшие участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» задумались о том, чтобы переехать в Турцию. Парочке настолько сильно приглянулась солнечная Аланья на берегу Средиземного моря, что они в компании своих детей начали проводить в этом городке очень много времени, а потом и вовсе приобрели в нем недвижимость.

Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в первый класс в русскую школу в Турции

Преданным поклонникам экс-звезд «Дома-2» известно, что в сентябре старшему сыну Дарьи и Сергея идти в первый класс. Как оказалось, супруги долгое время думали, что делать, возвращаться в Москву или остаться в теплой Турции. В результате парочка пришла к единому решению: 6-летний Артем начнет учиться за границей, тем более, что мальчик уже закончил местный детский садик.

«Поведем в первый класс тут, но в русскую школу. Единственное, что все книги приходится везти из России. Сергей как раз должен купить в Москве, так как приобретать русские учебники тут достаточно дорого. Но местное образование хорошее», - заявила экс-участница прославленной телестройки «Дом-2».


Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в первый класс в русскую школу в Турции

По словам Дарьи, ей очень нравиться то, как к учебному процессу подходят за рубежом. К примеру, в Аланье семейству не нужно будет тратить свое время и деньги на то, чтобы отвезти Артема в школу, так как за школьниками заезжает школьный автобус.

Более того, блондинке очень нравиться то, что ее ребенок будет знать иностранные языки с самого детства. К слову, по рассказам Даши, уже сейчас она видит в своем старшем наследнике значительный прогресс.

«Артем сам свободно пишет, потому как его этому научили в садике. Ну а дальше вся группа из садика переходит в школу. Садик и школа находятся близко. Учительница забирает его и отводит на занятия, ставит ему правильное положение руки, учит английскому языку. Тема уже разговаривает, мне кажется, лучше, чем я», - рассказала Дарья Пынзарь преданным поклонникам.


Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь пойдет в первый класс в русскую школу в Турции

Как выяснилось, Дарья в Турции тоже не сидит без дела. Семейство Пынзарей открыло в Аланье свое агентство недвижимости и теперь помогает всем желающим подобрать себе жилье для аренды или покупки. На данный момент парочка решила, что будет жить на две страны – Россию и Турцию.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:15
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