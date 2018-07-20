Космический юрист из США объяснил, кому принадлежит Луна

Со слов космического юриста, простой ответ на вопрос о том, превратили ли Армстронг и Олдрин Луну или, по крайней мере, ее значительную часть, в территорию США, оказался негативным. Ни NASA, ни правительство Соединенных Штатов не планировали использовать установленный астронавтами флаг США в своих целях.Самое главное, что этот ответ был закреплен в Договоре о космосе 1967 года, в который вошли как Соединенные Штаты, так и Советский Союз, а также все другие космические страны. Обе сверхдержавы согласились с тем, что «колонизация» на Земле несет ответственность за огромные человеческие страдания и многие вооруженные конфликты, которые бушевали в течение последних столетий. Они были полны решимости не повторять эту ошибку в деле о правовом статусе Луны; следует избегать, по крайней мере, возможности «захвата земли» в космическом пространстве, порождающего еще одну мировую войну. Таким образом, Луна стала чем-то вроде «общемирового достояния», законно доступного для всех стран - за два года до первой фактической посадки на ее поверхности.Таким образом, флаг США не был проявлением претензий к суверенитету. Кроме того, Соединенные Штаты и NASA оправдали свое обязательство, разделив добытые лунные скалы и другие образцы почвы с лунной поверхности с учеными всего мира для научного анализа и обсуждения. В разгар холодной войны в нее вошли даже ученые из Советского Союза.Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя правовой статус Луны как «всеобщего достояния» доступный для всех стран в мирных миссиях, Договор по космосу оставил дальнейшие подробности неурегулированными. Вопреки очень оптимистичным предположениям, сделанным в то время, до сих пор человечество не вернулось на Луну с 1972 года, сделав права на лунную землю в значительной степени теоретическими.