Космический юрист из США объяснил, кому принадлежит Луна
С начала космической гонки Соединенные Штаты знали, что для многих в мире вид флага США на Луне вызовет серьезные политические проблемы. Любое предположение о том, что Луна может стать юридически частью США, может вызвать международные споры. Юрист из США Франс фон Дер Данк, практикующий «космическое право», объяснил, кому же принадлежит Луна.
Со слов космического юриста, простой ответ на вопрос о том, превратили ли Армстронг и Олдрин Луну или, по крайней мере, ее значительную часть, в территорию США, оказался негативным. Ни NASA, ни правительство Соединенных Штатов не планировали использовать установленный астронавтами флаг США в своих целях.
Самое главное, что этот ответ был закреплен в Договоре о космосе 1967 года, в который вошли как Соединенные Штаты, так и Советский Союз, а также все другие космические страны. Обе сверхдержавы согласились с тем, что «колонизация» на Земле несет ответственность за огромные человеческие страдания и многие вооруженные конфликты, которые бушевали в течение последних столетий. Они были полны решимости не повторять эту ошибку в деле о правовом статусе Луны; следует избегать, по крайней мере, возможности «захвата земли» в космическом пространстве, порождающего еще одну мировую войну. Таким образом, Луна стала чем-то вроде «общемирового достояния», законно доступного для всех стран - за два года до первой фактической посадки на ее поверхности.
Таким образом, флаг США не был проявлением претензий к суверенитету. Кроме того, Соединенные Штаты и NASA оправдали свое обязательство, разделив добытые лунные скалы и другие образцы почвы с лунной поверхности с учеными всего мира для научного анализа и обсуждения. В разгар холодной войны в нее вошли даже ученые из Советского Союза.
Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя правовой статус Луны как «всеобщего достояния» доступный для всех стран в мирных миссиях, Договор по космосу оставил дальнейшие подробности неурегулированными. Вопреки очень оптимистичным предположениям, сделанным в то время, до сих пор человечество не вернулось на Луну с 1972 года, сделав права на лунную землю в значительной степени теоретическими.