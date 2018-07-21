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Через несколько недель NASA запустит первый в истории зонд к Солнцу Parker

Через несколько недель стартует миссия Parker. Зонд подлетит к Солнцу на беспрецедентно близкое расстояние, возможно даже подлетит и коснется светила Солнечной системы и выстоит под влиянием раскаленной температуры короны Солнца.

Через несколько недель NASA запустит первый в истории зонд к Солнцу Parker


Данную информацию подтверждают в NASA. В космическом агентстве рассказали, что зонд Parker подлетит к главному светилу Солнечной системы на расстояние в 6 миллионов километров. До этого подобного не смог сделать ни один космический аппарат. Более того, теоретически зонд пролетит сквозь солнечную корону, где температура достигает 2 миллиона °C. Как рассказала технический сотрудник агентства Сюзанна Дарлинг, корона имеет раскаленную температуру, однако низкую плотность.



Из-за низкой плотности короны, а также теплозащитному экрану, которым обшит зонд, он будет нагреваться до 1644 °C. Тесты показали, что такой уровень температурных показателей Parker выдержать сможет. Кроме того, сторона, которая обращена к звезде, выкрашена в белый, дабы отразить как можно большее количество сжигающего солнечного ультрафиолетового излучения. Запуск солнечного зонда состоится через несколько недель, анонсировали в NASA.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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