Через несколько недель NASA запустит первый в истории зонд к Солнцу Parker

Данную информацию подтверждают в NASA. В космическом агентстве рассказали, что зонд Parker подлетит к главному светилу Солнечной системы на расстояние в 6 миллионов километров. До этого подобного не смог сделать ни один космический аппарат. Более того, теоретически зонд пролетит сквозь солнечную корону, где температура достигает 2 миллиона °C. Как рассказала технический сотрудник агентства Сюзанна Дарлинг, корона имеет раскаленную температуру, однако низкую плотность.Из-за низкой плотности короны, а также теплозащитному экрану, которым обшит зонд, он будет нагреваться до 1644 °C. Тесты показали, что такой уровень температурных показателей Parker выдержать сможет. Кроме того, сторона, которая обращена к звезде, выкрашена в белый, дабы отразить как можно большее количество сжигающего солнечного ультрафиолетового излучения. Запуск солнечного зонда состоится через несколько недель, анонсировали в NASA.