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Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак

Необычайное зрелище предстало перед жителями африканского города Кейптаун. Местные жители выложили в Сеть видеоряд, на котором запечатлены в густых слоях дыма, обволокшего небо, очертания настоящего призрачного города.

Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак


Уфологи после просмотра данного видеоряда сразу ухватились за теорию порталов, которые переносят целые города не только с одного места на другое, но и даже в параллельные реальности. Однако ученые умерили их пыл, заявив, что на видео представлена иллюзия – не больше, ни меньше. Дым, обволокший город, визуально «поднял» самые высокие строения в Кейптауне, тем самым они стали выглядеть так, будто парят в воздухе.



Однако местные жители придерживаются другого мнения. Многие уверены, что в облаках появился город, исчезнувший по непонятным причинам с лица земли. Согласно некоторым гипотезам, причиной тому могли послужить военные действия в заданном регионе, либо падение гигантского объекта.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:00
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