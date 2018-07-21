Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак

Уфологи после просмотра данного видеоряда сразу ухватились за теорию порталов, которые переносят целые города не только с одного места на другое, но и даже в параллельные реальности. Однако ученые умерили их пыл, заявив, что на видео представлена иллюзия – не больше, ни меньше. Дым, обволокший город, визуально «поднял» самые высокие строения в Кейптауне, тем самым они стали выглядеть так, будто парят в воздухе.Однако местные жители придерживаются другого мнения. Многие уверены, что в облаках появился город, исчезнувший по непонятным причинам с лица земли. Согласно некоторым гипотезам, причиной тому могли послужить военные действия в заданном регионе, либо падение гигантского объекта.