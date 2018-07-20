Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она кормила ребенка

«Это случилось вчера. Все украли – рюкзак из коляски с паспортами, деньгами, тысячей евро, телефоном, люксовой косметикой, дизайнерскими украшениями, планшетами и зарядками вытащили. Мне очень плохо», - призналась она.

Всего этого хватает ей для того, чтобы обеспечить себе проживание в Москве, а также частые путешествия за границу.Так, несколько дней назад вместе со своей мамой, женой брата и племянником девушка отправилась в Турцию, где едва не умерла от сильного отравления рыбой, а после стала жертвой грабителей.По словам Маши, все случилось в аэропорту, когда она отвлеклась покормить ребенка. Злоумышленник вытащил из детской кроватки сумку, в которой лежали все документы, деньги, украшения и другие дорогие для нее вещи.Кохно рассказывает, что пропажу искали по всему аэропорту, однако благодаря камерам видеонаблюдения стало ясно, что вещи украли. Она думала, что без документов и билета ее не пустят на рейс, однако администрация вошла в положения и пустила ее на борт самолета.Бывшая звезда телестройки до сих пор находится в состоянии шока, однако старается относится к случившемуся инциденту с оптимизмом. Маша надеется, что это знак, что она не потеряет что-то более, а может даже приобретет.