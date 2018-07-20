Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле от сетевой компании заговорила Кристина Лясковец
Кристина Лясковец, как и многие другие экс-участники реалити-шоу «Дом-2», активно занимается продвижением NL-продукции, работая в сетевой компании. В своем микроблоге она рекламирует свою красивую и успешную жизнь, уверяя, что всех желающих присоединиться ждет тоже самое.
Так, к примеру, несколько месяцев назад Антон Гусев взорвал Сеть фотографиями роскошного автомобиля, заверив, что получил его в дар за успехи в работе. Однако позже выяснилось, что Mercedes – это не подарок, а навязанная покупка, за которую необходимо рассчитаться.
А теперь о подарочном «Гелендвагене» заговорила и Кристина. Она опубликовала фотографию, на которой позировала около этой машины. Однако это не слишком впечатлило ее подписчиков.
«Скоро DT-5 и подарочный Гелендваген. Если ты не умеешь радоваться за других, то у тебя точно никогда ничего не будет. Зависть - плохое чувство. Хорошее - развиваться всегда, везде и во всем. Скоро все будет!», - написала Лясковец.
Однако пользователи Сети продолжили стоять на своем. Они напомнили девушке, что наблюдать за ее страницей было гораздо интереснее, когда она рассказывала об отношениях с Федором Стрелковым, а читать рекламу и смотреть на оголенные части тела им уже порядком надоело, тем более, что далеко не факт, что она действительно получит в дар авто.