Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле от сетевой компании заговорила Кристина Лясковец

«Скоро DT-5 и подарочный Гелендваген. Если ты не умеешь радоваться за других, то у тебя точно никогда ничего не будет. Зависть - плохое чувство. Хорошее - развиваться всегда, везде и во всем. Скоро все будет!», - написала Лясковец.

Так, к примеру, несколько месяцев назад Антон Гусев взорвал Сеть фотографиями роскошного автомобиля, заверив, что получил его в дар за успехи в работе. Однако позже выяснилось, что Mercedes – это не подарок, а навязанная покупка, за которую необходимо рассчитаться.А теперь о подарочном «Гелендвагене» заговорила и Кристина. Она опубликовала фотографию, на которой позировала около этой машины. Однако это не слишком впечатлило ее подписчиков.Однако пользователи Сети продолжили стоять на своем. Они напомнили девушке, что наблюдать за ее страницей было гораздо интереснее, когда она рассказывала об отношениях с Федором Стрелковым, а читать рекламу и смотреть на оголенные части тела им уже порядком надоело, тем более, что далеко не факт, что она действительно получит в дар авто.