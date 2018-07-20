Туристка в Бразилии запечатлела на видео пришельца во время прогулки

Свидетельница события вечером решила выйти в парк, но заметила среди деревьев гуманоида, имевшего серую кожу. Она быстро решила сделать фото внеземного гостя, который медленно двигался перед глазами этой особы, не замечая, что за ним ведется наблюдение.Испуганная гостья отдыхала вместе с родителями и сразу сообщила им об инциденте. Люди осмотрели окрестности, но не нашли следов загадочного существа. Эксперты проверяют материалы, а юзеры не сомневаются, что пришельцы часто посещают Землю.