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Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать маммопластику

Несколько дней назад мы писали о том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону задумалась о маммопластике. Она посвятила этой теме отдельный пост и поинтересовалась у подписчиков, что они думают на этот счет.

В итоге большинство порекомендовало бывшей звезде реалити-шоу не ложиться по нож пластического хирурга, поскольку у нее от природы очень красивая фигура, да и на полное отсутствие груди она жаловаться не может.

Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать маммопластику

Девушка прочла каждый комментарий, а после заявила, что грудь все-таки делать не будет, во всяком случае до родов.

«Как же круто, когда люди любят тебя в любом образе. Это говорит о том, что вы любите именно меня, как человека, а не за то, как я выгляжу, кто я и что я делаю. Просто так, потому, что я есть я вам нравлюсь. Спасибо огромное, я вас чувствую даже на расстоянии», - написала она в своем микроблоге.

Также Либерж поблагодарила каждого своего поклонника и хейтера за то, что они повлияли советами на ее решение и не остались в стороне, когда она нуждалась в их поддержке и помощи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:39
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