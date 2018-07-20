Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать маммопластику

«Как же круто, когда люди любят тебя в любом образе. Это говорит о том, что вы любите именно меня, как человека, а не за то, как я выгляжу, кто я и что я делаю. Просто так, потому, что я есть я вам нравлюсь. Спасибо огромное, я вас чувствую даже на расстоянии», - написала она в своем микроблоге.

В итоге большинство порекомендовало бывшей звезде реалити-шоу не ложиться по нож пластического хирурга, поскольку у нее от природы очень красивая фигура, да и на полное отсутствие груди она жаловаться не может.Девушка прочла каждый комментарий, а после заявила, что грудь все-таки делать не будет, во всяком случае до родов.Также Либерж поблагодарила каждого своего поклонника и хейтера за то, что они повлияли советами на ее решение и не остались в стороне, когда она нуждалась в их поддержке и помощи.