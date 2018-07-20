Зрители «Дома-2» обвинили Ольгу Рапунцель в ненормальном внимании к детородным органам животных

«Рапунцель, ты что заточенная на детородные органы или что?! Везде что-то пытаешься высмотреть! Даже к бедному слону прицепилась! Ты же мамой не так давно стала! Позор!! Фуу..», «Оля, ты вообще в своем уме? Такое нельзя выкладывать в социальные сети звездной маме..что у тебя вообще в голове? Пустотаааа?! Ты явно зациклина на этом!», «Я , конечно же, всего могла ожидать от тебя, Рапунцель, но только не такого!!! Тебе нужно лечиться!», - продолжают писать недоброжелатели «брендов» телепроекта в Сети.

А началось все с того, что несколько дней назад звездное семейство прославленной телестройки опубликовало в личных микроблогах фотографии, которые была сделаны в зоопарке, куда «бренды» реалити отправились вместе со своей маленькой дочкой во время совместного выходного.Под свежим снимком Ольга и Дмитрий признались, что были невероятно счастливы провести время вместе с маленькой Василисой вдалеке от Периметра. Длинноволосая красавица даже подчеркнула, что время, которое они провели втроем, хорошо отразилось не только на ее взаимоотношениях с любимым супругом, но и пошло на пользу их новорожденной малышке.Конечно же, что поход в зоопарк не мог обойтись без огромнейшего количества фотографий. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко буквально забросали личные инста-блоги не только семейными снимками, но и фотографиями животных.Как бы то ни было, но больше всего, как видно из публикаций Ольги, звезде «Дома-2» приглянулся в зоопарке именно слон. И все из-за огромного размера его детородного органа.Несмотря на то, что Рапунцель довольно быстро пожалела о том, что опубликовала данный снимок в Сеть и поспешила удалить его, фотография буквально сразу же облетала все социальные сети. Множество недоброжелателей семейства тут же бросились один за другим «подкалывать» и высмеивать Ольгу и Дмитрия.На сегодняшний день злопыхатели продолжают в открытую стебать длинноволосую красавицу. Некоторые хейтеры посоветовали Ольге Рапунцель больше не посещать зоопарки, а кое-кто и вовсе заявил, что девушке пора обратиться к врачу и немного подлечиться.