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Алена Водонаева показала, как они с мужем целуются, и вызвала омерзение у своих фанатов

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева неоднократно писала на своей странице в социальной сети Instagram о том, что счастлива в браке с Алексеем Косинусом.

После оформления брака они практически не расстаются, всегда вместе путешествуют и снимают блоги для YouTube-канала, в которых показывают самые захватывающие моменты с отдыха.

Алена Водонаева показала, как они с мужем целуются, и вызвала омерзение у своих фанатов

Однако не многие подписчики верят в то, что чувства между супругами действительно такие сильные, как они пытаются это продемонстрировать на камеру. Об этом пользователи Сети без стеснения пишут в комментариях под публикациями девушки и ждут от нее реакции, и Алена не заставляет себя долго ждать.

Так, к примеру, она уже размещала снимок своего практически голого мужа, признавшись, что занимается с ним любовью каждый день и чувствует себя превосходно.

Алена Водонаева показала, как они с мужем целуются, и вызвала омерзение у своих фанатов

А несколько часов в ее микроблоге появилось видео, в котором Водонаева и Косинус страстно целуются. Видимо девушка хотела таким образом опровергнуть все размышления на тему их с Алексеем ненастоящей любви, однако вызвала у фанатов лишь омерзение.

«Как же это мерзко выглядит. Видно что старались обрабатывали, а на деле колхоз тюменский выехал в Голивуд, нацепил чужие волосья, прилепил ногти и засирает ленту своими перфомансами», «Не впечатлило, каждый пост-работа на публику, попытка что-то кому-то доказать», «Блевотина какая-то. Зачем такая показуха...», - начали писать они в комментариях.

Впрочем, большинству подписчиков ролик с поцелуем все же понравился. Они писали, что со стороны это выглядит очень сексуально и совсем не наиграно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:44
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