Алена Водонаева показала, как они с мужем целуются, и вызвала омерзение у своих фанатов

«Как же это мерзко выглядит. Видно что старались обрабатывали, а на деле колхоз тюменский выехал в Голивуд, нацепил чужие волосья, прилепил ногти и засирает ленту своими перфомансами», «Не впечатлило, каждый пост-работа на публику, попытка что-то кому-то доказать», «Блевотина какая-то. Зачем такая показуха...», - начали писать они в комментариях.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 19 Июл 2018 в 2:51 PDT

После оформления брака они практически не расстаются, всегда вместе путешествуют и снимают блоги для YouTube-канала, в которых показывают самые захватывающие моменты с отдыха.Однако не многие подписчики верят в то, что чувства между супругами действительно такие сильные, как они пытаются это продемонстрировать на камеру. Об этом пользователи Сети без стеснения пишут в комментариях под публикациями девушки и ждут от нее реакции, и Алена не заставляет себя долго ждать.Так, к примеру, она уже размещала снимок своего практически голого мужа, признавшись, что занимается с ним любовью каждый день и чувствует себя превосходно.А несколько часов в ее микроблоге появилось видео, в котором Водонаева и Косинус страстно целуются. Видимо девушка хотела таким образом опровергнуть все размышления на тему их с Алексеем ненастоящей любви, однако вызвала у фанатов лишь омерзение.Впрочем, большинству подписчиков ролик с поцелуем все же понравился. Они писали, что со стороны это выглядит очень сексуально и совсем не наиграно.