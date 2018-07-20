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Жительница Тюмени три года жила с инородным телом в носу

Жительница Тюмени в течение трех лет носила в носу инородное тело, даже не подозревая о его существовании.

Жительница Тюмени три года жила с инородным телом в носу


Лишь в последние полтора года тюменку начали беспокоить головные боли, синуситы и постоянная заложенность носа. Ни антибиотики, ни сосудосуживающие капли не помогали. Это непрекращающееся дискомфортное состояние и побудило женщину обратиться за помощью к медикам.

В клинике ЛОР-специалисты обнаружили в гайморовой пазухе посторонний предмет. После малотравматичной операции у пациентки пропали все тревожные симптомы. Инородным телом оказался продолговатый предмет примерно 5 на 10 мм. По оценке медиков, он находился в носу женщины не менее трех лет, поначалу не создавая никаких проблем со здоровьем.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:00
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