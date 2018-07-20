Жительница Тюмени три года жила с инородным телом в носу

Лишь в последние полтора года тюменку начали беспокоить головные боли, синуситы и постоянная заложенность носа. Ни антибиотики, ни сосудосуживающие капли не помогали. Это непрекращающееся дискомфортное состояние и побудило женщину обратиться за помощью к медикам.В клинике ЛОР-специалисты обнаружили в гайморовой пазухе посторонний предмет. После малотравматичной операции у пациентки пропали все тревожные симптомы. Инородным телом оказался продолговатый предмет примерно 5 на 10 мм. По оценке медиков, он находился в носу женщины не менее трех лет, поначалу не создавая никаких проблем со здоровьем.