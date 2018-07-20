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Защитное стекло Gorilla Glass 6 защитит флагманские смартфоны от 15 падений

Новое стекло смартфонов Gorilla Glass 6 обладает защитой, способной на сопротивление от 15 ударов, при падении на твердую поверхность. Как сообщают создатели, гарантируется целое его состояние, если падение будет с высоты, не превышающей одного метра.

Многими защитными стеклами предоставляется препятствие царапинам, а так же сопротивление разрушению, в случаях незначительных ударов при падении. В последних случаях, обычно появляются трещины, что устраняется обращением к дилеру для замены на новое. Создателями были проанализированы отзывы потребителей, в результате сделан вывод о необходимости создания стекла, способного успешно испытать на себе не только единичные удары и падения. На этом основании и была представлена разработка Gorilla Glass 6.
Защитное стекло Gorilla Glass 6 защитит флагманские смартфоны от 15 падений


Главное отличие от прежних конструкций - новый материал. Данный вариант без труда переживет падения с высоты примерно одного метра, причем это может быть твердая поверхность. Как показали тесты, предел падений телефона, оборудованного Gorilla Glass 6, составляет примерно 15 раз, после этого на стекле могут появляться трещины. Данный вариант покрытия и планируется для оснащения флагманов от известных компаний. Конкретное время появления подобного стекла, защищающего устройства, не сообщается.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:15
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