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Подмигивание станет новым способом подтверждеения оплаты покупок

Платежной системой, уже осенью этого года, планируется тестирование новой технологии, позволяющей расплачиваться за купленный товар всего лишь одним подмигиванием в объектив видеокамеры, которой снабжен любой смартфон.

Запуск пилотного проекта планирует привлечь многие кредитные организации. Информация основана на заявлении регионального вице-президента по развитию цифровых платежей MasterCard Михаила Федосеева. Так же Федосеев сообщил, что MasterCard планирует начать внедрение, в начале следующего года, технологию, связанную с функциями «подмигивания». Нововведение охватит как Россию, так и весь мир.
Подмигивание станет новым способом подтверждеения оплаты покупок


Чтобы человек мог расплатиться за товар, необходимо будет войти в специальное приложение, созданное с целью аутентификации, где будет оставлено фото с эффектом моргания. При дальнейших оплатах, будет происходить автоматическая активация камеры, от владельца платежной карты потребуется подтвердить его личность, совершив очередное подмигивание в объектив.

Следующий шаг для усиления безопасности платежных систем, планируется внедрение технологии, заключенной в сканировании отпечатков пальцев, при совершении платежных трансакций.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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