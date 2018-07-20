Подмигивание станет новым способом подтверждеения оплаты покупок

Запуск пилотного проекта планирует привлечь многие кредитные организации. Информация основана на заявлении регионального вице-президента по развитию цифровых платежей MasterCard Михаила Федосеева. Так же Федосеев сообщил, что MasterCard планирует начать внедрение, в начале следующего года, технологию, связанную с функциями «подмигивания». Нововведение охватит как Россию, так и весь мир.Чтобы человек мог расплатиться за товар, необходимо будет войти в специальное приложение, созданное с целью аутентификации, где будет оставлено фото с эффектом моргания. При дальнейших оплатах, будет происходить автоматическая активация камеры, от владельца платежной карты потребуется подтвердить его личность, совершив очередное подмигивание в объектив.Следующий шаг для усиления безопасности платежных систем, планируется внедрение технологии, заключенной в сканировании отпечатков пальцев, при совершении платежных трансакций.