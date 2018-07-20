АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

HP готовит к выходу компактный компьютер Z2 Mini G4 за 800 долларов

Стало известно о скором выходе в продажу компактной рабочей станции HP Z2 Mini G4. Компьютер, работающий на основе Windows 10 или Linux, появится в доступе в конце июля за 800 долларов.

HP готовит к выходу компактный компьютер Z2 Mini G4 за 800 долларов


Аппарат оснастили процессором восьмого поколения Intel Core. Помимо этого будут применяться чипы Xeon E-2100. Объем оперативной памяти составит 32 гигабайта и в качестве ОЗУ будут работать платы DDR4-2666. За постоянное хранение данных ответит жесткий диск с объемом до 1 Тб или же твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive G2 PCIe NVMe SSD с таким же показателем.

Что касается графики, то в Z2 Mini G4 могут быть установлены такие видеокарты как NVIDIA Quadro P1000, NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 4150. Каждая получила по 4 гигабайта оперативной памяти GDDR5.

Далее все по стандарту: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, порты USB 3.1 Gen.2 Type-C и USB 3.0, а также DisplayPort.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск
Назван самый популярный электрокар в Европе
В России стартовали продажи смартфона Samsung
Хейтеры назвали Викторию Романец «женщиной за
HP готовит к выходу компактный компьютер Z2 Mini
Айзу Анохину осудили за исполнение рэпа в костюме
Израиль испытал новую разработку
Египетские власти начали вскрытие обнаруженного в
Бизнес может получить доступ к открытым данным
Капитан может управлять прогулочных судном с
Австралийские ученые случайно открыли новый вид
Российские ученые представили проект из двух
Анна Седокова трогательно поздравила дочь Монику
Ученые рассказали о катастрофических последствиях
Печать электронных компонентов в будущем станет
Учёные: Виноградный сок защитит от гипогликемии
Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию
Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища
Американские ученые признали множество витаминов
Учёные нашли над Полярным кругом таинственные
Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в
Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме
Викторию Боню не пустили в самый модный ночной
Учёные смогли разгадать тайну чилийского
В Сети появился первый трейлер фильма ужасов
Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Просмотреть все новости