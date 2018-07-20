HP готовит к выходу компактный компьютер Z2 Mini G4 за 800 долларов

Аппарат оснастили процессором восьмого поколения Intel Core. Помимо этого будут применяться чипы Xeon E-2100. Объем оперативной памяти составит 32 гигабайта и в качестве ОЗУ будут работать платы DDR4-2666. За постоянное хранение данных ответит жесткий диск с объемом до 1 Тб или же твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive G2 PCIe NVMe SSD с таким же показателем.Что касается графики, то в Z2 Mini G4 могут быть установлены такие видеокарты как NVIDIA Quadro P1000, NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 4150. Каждая получила по 4 гигабайта оперативной памяти GDDR5.Далее все по стандарту: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, порты USB 3.1 Gen.2 Type-C и USB 3.0, а также DisplayPort.