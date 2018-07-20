Опубликованы снимки кратера Оккатор с карликовой планеты Церера

Стоит отметить, что данный снимок был сделан с очень маленькой высоты, поскольку теперь перицентр, то есть ближайшая точка, Dawn по отношению к Церере составляет всего 34 километра.Сообщается, что представленные на снимке яркие области – это карбонат натрия и хлорид аммония. Предполагается, что эти отложения образовались вследствие работы криовулкана, выпустившего водяной лед и соли.Известно, что в скором времени у Dawn закончится топливо, то есть гидразин. Таким образом, в период с августа по октябрь зонд может прекратить сообщение с Землей и сейчас ученые разрабатывают программу для того чтобы максимально эффективно использовать оставшееся топливо и исследовать Цереру.В скором времени участники программы расскажут точный план действий по проекту изучения карликовой планеты.