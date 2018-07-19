Печать электронных компонентов в будущем станет схожа с печатью газет

Низкозатратный процесс, разработанный исследователями Университета Пердью, объединяет инструменты, которые уже используются в промышленности для производства металлов в больших масштабах, но задействует скорость и точность печати газетной бумаги «roll-to-roll».Мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другая электроника полагаются на внутренние металлические схемы для обработки информации на высокой скорости. Современные технологии изготовления металлов используют схему, согласно которой тонкий «дождь» из жидких металлических капель проходит через трафарет в виде контура, наподобие распыления граффити на стенах.«К сожалению, такая технология изготовления создает металлические цепи с шероховатыми поверхностями, что заставляет электронные устройства нагреваться и быстрее разряжать батареи», – сказал Рамзес Мартинес, доцент по промышленному проектированию и биомедицинской технике.Будущие сверхбыстрые устройства потребуют гораздо меньших металлических компонентов. Для того, чтобы сделать их наноразмеров необходимо более высокое разрешение.«Формирование металлов со все более маленькими формами требует пресс-форм с очень высоким разрешением, – сказал Мартинес. – Для новых достижений в области нанотехнологий необходимо смоделировать размеры металлов, которые будут еще меньше, чем зерна, из которых они сделаны (меньше песчинки)».Так называемый «предел формы» препятствует способности производить материалы с наноразмерным разрешением на высокой скорости.Исследователи Университета Пердью решили проблемы шероховатости и низкого разрешения с помощью нового крупномасштабного метода изготовления, который позволяет формировать гладкие металлические схемы на наноуровне с использованием обычных лазеров на диоксиде углерода, привычных для промышленной резки и гравировки.«В будущем производство устройств, использующих нашу технологию, позволит создавать сенсорные экраны, покрытые наноструктурами, способными взаимодействовать со светом и генерировать трехмерные изображения, а также экономически выгодное изготовление более чувствительных биосенсоров», – сказал Мартинес.