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Печать электронных компонентов в будущем станет схожа с печатью газет

Новая технология производства электронных компонентов использует аналогичный печати в газетах процесс формирования более гибких металлов для изготовления сверхбыстрых электронных устройств.
Печать электронных компонентов в будущем станет схожа с печатью газет


Низкозатратный процесс, разработанный исследователями Университета Пердью, объединяет инструменты, которые уже используются в промышленности для производства металлов в больших масштабах, но задействует скорость и точность печати газетной бумаги «roll-to-roll».

Мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другая электроника полагаются на внутренние металлические схемы для обработки информации на высокой скорости. Современные технологии изготовления металлов используют схему, согласно которой тонкий «дождь» из жидких металлических капель проходит через трафарет в виде контура, наподобие распыления граффити на стенах.

«К сожалению, такая технология изготовления создает металлические цепи с шероховатыми поверхностями, что заставляет электронные устройства нагреваться и быстрее разряжать батареи», – сказал Рамзес Мартинес, доцент по промышленному проектированию и биомедицинской технике.

Будущие сверхбыстрые устройства потребуют гораздо меньших металлических компонентов. Для того, чтобы сделать их наноразмеров необходимо более высокое разрешение.

«Формирование металлов со все более маленькими формами требует пресс-форм с очень высоким разрешением, – сказал Мартинес. – Для новых достижений в области нанотехнологий необходимо смоделировать размеры металлов, которые будут еще меньше, чем зерна, из которых они сделаны (меньше песчинки)».

Так называемый «предел формы» препятствует способности производить материалы с наноразмерным разрешением на высокой скорости.

Исследователи Университета Пердью решили проблемы шероховатости и низкого разрешения с помощью нового крупномасштабного метода изготовления, который позволяет формировать гладкие металлические схемы на наноуровне с использованием обычных лазеров на диоксиде углерода, привычных для промышленной резки и гравировки.

«В будущем производство устройств, использующих нашу технологию, позволит создавать сенсорные экраны, покрытые наноструктурами, способными взаимодействовать со светом и генерировать трехмерные изображения, а также экономически выгодное изготовление более чувствительных биосенсоров», – сказал Мартинес.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:59
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