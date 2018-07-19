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Российские ученые представили проект из двух образцов «летающих внедорожников»

Российскими учеными созданы две модели образцов, демонстрирующих «летающие внедорожники», которые способны совершать сверхкороткие и вертикальные взлеты или посадки.

Отобрали исполнителей для инновационного проекта, в результате проведенного всероссийского конкурса, который организован Фондом перспективных исследований (ФПИ).
Российские ученые представили проект из двух образцов «летающих внедорожников»


Как сообщает пресс-служба ФПИ для «РИА Новости», две команды предложили оригинальные варианты решений, которые не требуют привлечения мировых мейнстримов в направлении разработки аппаратов для внеаэродромного базирования представляющих мультикоптеры и конвертопланы.

Согласно более ранним сообщениям известно, что намечен полет первого представителя «летающего внедорожника» на 2022 год. Найдет он свое применение в полевых условиях Минобороны и МЧС.

Про планы ФПИ в направлении разработки инновационных технологий, рассказал гендиректор Игорь Денисов. Специалист сообщает, что в России начата разработка уникального подводного аппарата, способного работать без использования ядерной энергии более трех месяцев.

Канадским стартапом Opener, уже представлена в США модель одноместного мультикоптера BlackFly, это прототип, сходный с серийным летающим автомобилем. Новинку обещают запустить в продажу уже в следующем году.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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