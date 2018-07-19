Российские ученые представили проект из двух образцов «летающих внедорожников»

Отобрали исполнителей для инновационного проекта, в результате проведенного всероссийского конкурса, который организован Фондом перспективных исследований (ФПИ).Как сообщает пресс-служба ФПИ для «РИА Новости», две команды предложили оригинальные варианты решений, которые не требуют привлечения мировых мейнстримов в направлении разработки аппаратов для внеаэродромного базирования представляющих мультикоптеры и конвертопланы.Согласно более ранним сообщениям известно, что намечен полет первого представителя «летающего внедорожника» на 2022 год. Найдет он свое применение в полевых условиях Минобороны и МЧС.Про планы ФПИ в направлении разработки инновационных технологий, рассказал гендиректор Игорь Денисов. Специалист сообщает, что в России начата разработка уникального подводного аппарата, способного работать без использования ядерной энергии более трех месяцев.Канадским стартапом Opener, уже представлена в США модель одноместного мультикоптера BlackFly, это прототип, сходный с серийным летающим автомобилем. Новинку обещают запустить в продажу уже в следующем году.