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Пентагон планирует вести войны будущего с помощью телекинеза

Пентагон поставил перед учёными разработать систему управления техникой с помощью телекинеза. По мнению специалистов, войны будущего будут вестись в умах солдат.

Пентагон планирует вести войны будущего с помощью телекинеза


Учёные Пентагона работают над разработкой ретранслятора импульсов головного мозга. Ожидается, что по завершению работы армия США получит нейросеть, позволяющую управлять техникой с помощью телекинеза. Солдаты смогут отдавать приказы боевым машинам и управлять ими находясь на расстоянии. Специалисты сообщают, что принцип работы такой сети будет основан на датчиках, фиксирующих импульсы мозга солдата и ПО, управляющим машинами.

Сейчас учёные ориентированы на контроль над простыми машинами, в будущем с помощью телекинеза армия будет управлять тяжёлой техникой и летательными аппаратами. Пентагон подтвердил серьёзность своих намерений и выделил на развитие этого проекта 1,5 млрд долларов. Специалисты полагают, что развитие технологий сделает войны будущего сражением умов солдат.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:00
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