Пентагон планирует вести войны будущего с помощью телекинеза
Пентагон поставил перед учёными разработать систему управления техникой с помощью телекинеза. По мнению специалистов, войны будущего будут вестись в умах солдат.
Учёные Пентагона работают над разработкой ретранслятора импульсов головного мозга. Ожидается, что по завершению работы армия США получит нейросеть, позволяющую управлять техникой с помощью телекинеза. Солдаты смогут отдавать приказы боевым машинам и управлять ими находясь на расстоянии. Специалисты сообщают, что принцип работы такой сети будет основан на датчиках, фиксирующих импульсы мозга солдата и ПО, управляющим машинами.
Сейчас учёные ориентированы на контроль над простыми машинами, в будущем с помощью телекинеза армия будет управлять тяжёлой техникой и летательными аппаратами. Пентагон подтвердил серьёзность своих намерений и выделил на развитие этого проекта 1,5 млрд долларов. Специалисты полагают, что развитие технологий сделает войны будущего сражением умов солдат.
Учёные Пентагона работают над разработкой ретранслятора импульсов головного мозга. Ожидается, что по завершению работы армия США получит нейросеть, позволяющую управлять техникой с помощью телекинеза. Солдаты смогут отдавать приказы боевым машинам и управлять ими находясь на расстоянии. Специалисты сообщают, что принцип работы такой сети будет основан на датчиках, фиксирующих импульсы мозга солдата и ПО, управляющим машинами.
Сейчас учёные ориентированы на контроль над простыми машинами, в будущем с помощью телекинеза армия будет управлять тяжёлой техникой и летательными аппаратами. Пентагон подтвердил серьёзность своих намерений и выделил на развитие этого проекта 1,5 млрд долларов. Специалисты полагают, что развитие технологий сделает войны будущего сражением умов солдат.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:00