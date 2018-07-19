Пентагон планирует вести войны будущего с помощью телекинеза

Учёные Пентагона работают над разработкой ретранслятора импульсов головного мозга. Ожидается, что по завершению работы армия США получит нейросеть, позволяющую управлять техникой с помощью телекинеза. Солдаты смогут отдавать приказы боевым машинам и управлять ими находясь на расстоянии. Специалисты сообщают, что принцип работы такой сети будет основан на датчиках, фиксирующих импульсы мозга солдата и ПО, управляющим машинами.Сейчас учёные ориентированы на контроль над простыми машинами, в будущем с помощью телекинеза армия будет управлять тяжёлой техникой и летательными аппаратами. Пентагон подтвердил серьёзность своих намерений и выделил на развитие этого проекта 1,5 млрд долларов. Специалисты полагают, что развитие технологий сделает войны будущего сражением умов солдат.