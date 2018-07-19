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Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск развития старческого слабоумия

Учёные из Южной Кореи провели исследования, показавшие, что многодетные мамы находятся в группе риска развития старческого слабоумия. Оказывается, многочисленные роды провоцируют скачки в уровне гормонов, что сказывается на здоровье женщины.

Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск развития старческого слабоумия


Учёные связывают многодетность с повышением риска развития старческого слабоумия. Проведено исследование, в ходе которого, были изучены данные более 3,5 тысяч пожилых женщин. Все участницы предоставили полную информацию о беременностях, выкидышах и абортах. Также они регулярно проходили когнитивные тесты, определяющие начало развития старческого слабоумия.

Исследование показало, что женщины, родившие более пяти детей, на 70% больше подвержены болезни Альцгеймера, в сравнении с менее рожавшими мамами. Специалисты считают, что старческое слабоумие развивается из-за частых всплесков гормонов, в частности, эстрогена.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:45
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