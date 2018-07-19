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Учёные: Мигрень и депрессия симптомы развития рассеянного склероза

Учёные из Университета Британской Колумбии провели исследование, показавшее, что распознать вероятность наступления рассеянного склероза можно за несколько лет до его проявления. Ранними симптомами заболевания являются мигрени и депрессия.

Учёные: Мигрень и депрессия симптомы развития рассеянного склероза


Учёные отмечают, что раньше своевременное диагностирование рассеянного склероза было практически невозможно. Диагноз подтверждался симптомами, коими являются проблемы со зрением и контролем конечностей. Было принято считать, что ранних предвестников этой болезни не существует.

Последние исследования учёных показали, что распознать рассеянный склероз на ранней стадии возможно. Научные сотрудники сообщают, что зачастую такой диагноз ставится людям, страдающих от фибромиалгии, синдрома раздражённого кишечника, частой мигрени, депрессии и разных расстройств психики. Согласно данным исследования, пациенты с такими заболеваниями в 2-3 раза чаще сталкивается с рассеянным склерозом.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:15
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