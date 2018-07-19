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Ученые использовали нейросеть для прогнозирования с минимальным набором данных

Группой ученых, представителей России, Великобритании и Эстонии, разработана новая модель, определяющая возможные способы по прогнозированию сложных свойств некоторых молекул, при этом требуется минимум информации.

Ранее, существовало только два метода научного прогноза, только оба требовали применения в работе множества необходимых для учета факторов. Последняя разработка позволяет исключить необходимость оперирования большими объемами информации, метод работает без участия огромных баз данных.
Ученые использовали нейросеть для прогнозирования с минимальным набором данных


На первых этапах совершаются расчеты, связанные с определением плотности, на основании полученных данных к ним применяются возможности нейронной сети, построенной на основе технологий сверхточной 3D сети. Данная сеть используются при распознавании изображений.

Общий итог представляет использование только необходимых данных, включающих плотность кислорода и водорода вокруг молекулы. Данная разработка значительно ускорит и упростит прогнозы экологической нагрузки, исходящей от различных веществ.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:45
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