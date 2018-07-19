Ученые использовали нейросеть для прогнозирования с минимальным набором данных

Ранее, существовало только два метода научного прогноза, только оба требовали применения в работе множества необходимых для учета факторов. Последняя разработка позволяет исключить необходимость оперирования большими объемами информации, метод работает без участия огромных баз данных.На первых этапах совершаются расчеты, связанные с определением плотности, на основании полученных данных к ним применяются возможности нейронной сети, построенной на основе технологий сверхточной 3D сети. Данная сеть используются при распознавании изображений.Общий итог представляет использование только необходимых данных, включающих плотность кислорода и водорода вокруг молекулы. Данная разработка значительно ускорит и упростит прогнозы экологической нагрузки, исходящей от различных веществ.