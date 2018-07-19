Sport for all похвалила россиян за отсутствие проявлений расизма на ЧМ-2018

Глава общественной организации Янис Кузинс назвал поведение россиян по отношению к иностранным болельщикам образцовым, когда стране и ее народу удалось доказать свое толерантное отношение ко всем нациям и культурам. Футбол должен сближать людей, считает чиновник, добавив, что спортивные состязания не должны становиться полем битвы для болельщиков.По итогам прошедшего футбольного первенства Sport for all пишет отчет, отмечая роль спортивной дипломатии в политике. Авторы работы особо подчеркивают борьбу российских организаторов турнира с расизмом, когда мотивирующие лозунги размещены повсеместно, в том числе на FAN ID.