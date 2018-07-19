Sport for all похвалила россиян за отсутствие проявлений расизма на ЧМ-2018
Международная структура Sport for all, подводя итоги работы ЧМ-2018, сделала вывод об отсутствии расистских и ксенофобских высказываний со стороны россиян. Кроме того, во время проведения мундиаля случаи притеснения сексуальных меньшинств также не были зафиксированы, отмечают "Известия".
Глава общественной организации Янис Кузинс назвал поведение россиян по отношению к иностранным болельщикам образцовым, когда стране и ее народу удалось доказать свое толерантное отношение ко всем нациям и культурам. Футбол должен сближать людей, считает чиновник, добавив, что спортивные состязания не должны становиться полем битвы для болельщиков.
По итогам прошедшего футбольного первенства Sport for all пишет отчет, отмечая роль спортивной дипломатии в политике. Авторы работы особо подчеркивают борьбу российских организаторов турнира с расизмом, когда мотивирующие лозунги размещены повсеместно, в том числе на FAN ID.